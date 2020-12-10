Релиз Cyberpunk 2077 состоялся

Релиз игры Cyberpunk 2077, который откладывался несколько раз, состоялся в ночь на 10 декабря. Об этом сообщили ее создатели в Twitter-аккаунте.

Для пользователей ПК по всему миру, в том числе и в России, игра стала доступна 10 декабря в 03:00 по московскому времени. Выход Cyberpunk 2077 на консолях состоялся ровно в полночь по местному времени.

В конце октября представители CD Projekt RED заявили, что вынуждены перенести сроки запуска игры с ноября на начало декабря. В компании решили, что им нужно больше времени для тестирования продукта. Представители студии принесли свои извинения геймерам. В январе создатели игры перенесли ее релиз на сентябрь.