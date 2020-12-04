Раскрыто точное время выхода Cyberpunk 2077

Выход Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря в 03:00 по московскому времени. Об этом сообщается в Twitter разработчиков игры.

Студия CD Projekt RED уточнила, что игра будет доступна пользователям ПК и Satadia в полночь по Гринвичу. В России сыграть в Cyberpunk 2077 можно будет соответственно в 3 часа ночи по московскому времени. Пользователи консолей от Sony и Microsoft смогут запустить игру в полночь 10 декабря по местному времени.

Обладателям приставок Xbox уже открыта предзагрузка игры. Владельцы PLayStation смогут запустить скачивание Cyberpunk 2077 8 декабря.

Ранее на YouTube-канале игры стали доступны два новых трейлера тайтла. Первое видео демонстрирует работу прототипа главного героя Киану Ривза на площадке, во втором ролике раскрываются некоторые факты о его персонаже Джонни Сильверхенде.

В конце октября представители CD Projekt RED заявили, что вынуждены перенести сроки запуска игры с ноября на начало декабря. В компании решили, что им нужно больше времени для тестирования продукта. Представители студии принесли свои извинения геймерам. В январе создатели игры перенесли ее релиз на сентябрь.