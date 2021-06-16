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Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

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Кадр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Следующая часть игровой серии S.T.A.L.K.E.R. появилась на сайте Microsoft. Тайтл доступен в онлайн-магазине компании.

Судя по подробному описанию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, тайтл оптимизирован под консоли нового поколения от Microsoft — Xbox Series X и S. Загрузка игры на приставки произойдет после подтверждения активного аккаунта Microsoft. Также в компании раскрыли информацию о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 займет порядка 150 гигабайт пространства на накопителе консоли.

Флагманская консоль Xbox Series X имеет один терабайт памяти, однако для нужд геймера доступно около 802 гигабайтов. Младшая Xbox Series S отличается SSD-накопителем уменьшенного до 512 гигабайт объема, при этом пользователю отведено около 364 гигабайт свободного пространства — остальное занимает система. В этой связи пользователям устройства придется экономно расходовать свободное место — возможно, геймерам даже нужно будет удалить некоторые из ранее загруженных игр.

Также на странице игры указаны цены. Базовая версия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl обойдется в 60 долларов, Deluxe Edition оценили в 80 долларов. Модификация Ultimate Edition с сюжетными дополнениями, цифровым артбуком и прочими бонусами стоит 110 долларов. В России различные версии S.T.A.L.K.E.R. 2 оценили в 2499, 3199 и 4499 рублей соответственно. На цифровые версии игр можно сделать предзаказ.

Ранее Microsoft показала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и раскрыла дату выхода игры — 28 апреля 2022 года. Тайтл выйдет на ПК, войдет в сервис Xbox Game Pass и окажется временным эксклюзивом Xbox.

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