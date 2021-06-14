Украинцы раскритиковали «пророссийский» подзаголовок игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинские пользователи соцсетей раскритиковали игру S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World из-за «пророссийского» подзаголовка. Многие посоветовали компании постараться привлечь внимание к украинскому языку, в том числе и в роликах, которые показывают на международных игровых конференциях.

Игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl, однако, уверяют юзеры, следовало поменять его на Heart of Chornobyl. Причиной такой необходимости они назвали то, что Chornobyl ближе к украинскому произношению: «Чорнобиль» на украинском и «Чернобыль» на русском.

«У GSC Game World достаточно большая аудитория, чтобы научить людей говорить Чорнобиль корректно, и все же они решили оставить Чернобыль. Почему? Потому что легче узнается, когда там "е"? Почему бы не постараться это изменить?», — написала пользовательница disarmonia. В комментариях к посту развернулась дискуссия о том, насколько это необходимо для игры: одни поддержали ее, другие посчитали это излишним.

Также в обсуждениях геймплейного ролика некоторые пользователи выразили сожаление, что персонажи в игре общались на русском, а не на украинском или английском языке. Так, юзер boilteacupfree указал на то, что многие за рубежом воспринимают S.T.A.L.K.E.R. как русскую игру. Magic_Neil назвал очень странным решение выбрать именно русский язык для трейлера. «Не на родном украинском или даже английском. Кто посчитал это хорошей идеей?» — удивился пользователь.

Ранее игрокам показали дебютный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик продемонстрировали на конференции Microsoft в рамках E3 2021. Также стало известно, что релиз проекта состоится 28 апреля 2022 года на Xbox Series и на ПК, а также в Xbox Game Pass, сервисе доступа к библиотеке игр по подписке. Согласно сервису Steam, в игре будет озвучка и субтитры на украинском, русском и английском языках.