Разработчики показали детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели игровой серии S.T.A.L.K.E.R. выпустили видео с демонстрацией моделей оружия и костюмов фракций. Ролик доступен на YouTube-канале Xbox для разработчиков.

В ролике можно увидеть костюмы враждующих между собой фракций «Долг» и «Свобода». Авторы видео обратили внимание, что экипировка организаций была переработана с учетом нового движка. «Представители этих двух идеологий никогда не придут к соглашению», — заметил представляющий ролик PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров. По словам Бочарова, если детально присмотреться к обновленным костюмам фракций, то можно заметить мелкие потертости на ткани и царапины на металлических частях.

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Также Бочаров рассказал, что в игре будет более 30 видов оружия. При этом каждое из них можно будет модифицировать по желанию геймера. В ролике были продемонстрированы популярные в ранних частях S.T.A.L.K.E.R. модели — охотничий обрез, «Гадюка», «Винтарь», РП-74 и другое оружие.

В заключении ролика Захар Бочаров заявил, что в игре появился конструктор, позволяющий кастомизировать внешний вид NPC. В частности, разработчики используют плагин для создания зубов персонажей, чтобы «у каждого персонажа в Зоне была уникальная улыбка».

Представитель студии рассказал, что выход нового ролика о S.T.A.L.K.E.R. 2 приурочен к 25-летию студии. Бочаров сообщил, что очередные видео по игре — например, первый геймплейный трейлер — выйдут до конца года.

В конце 2020 года GSC Game World выпустила первый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра будет доступна для ПК и Xbox. Оригинальный тайтл серии — S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — вышел в 2007 году.