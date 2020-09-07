Раскрыты новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R 2 раскрыли новое изображение из игры. Оригинальная публикация появилась в сообществе проекта во «ВКонтакте».

В официальном сообществе S.T.A.L.K.E.R 2 в соцсети была опубликована GIF-анимация, на которой изображена одна из локаций из оригинальной игры — АТП. Детализированная локация представлена в двух временных промежутках — после Чернобыльской аварии и до катастрофы, в 1985 году. На более позднем изображении АТП можно заметить полуразрушенные постройки станции, заброшенной после ЧП на ЧАЭС.

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Пост сопровождается фразой «Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию», которую произносит неигровой персонаж Петруха. По сюжету игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», главный герой слышит эту фразу на начальном этапе игры, во время миссии по освобождению АТП от бандитов.

Несмотря на отсутствие дополнительной информации об игре, некоторые фанаты серии предположили, что таким образом создатели S.T.A.L.K.E.R 2 намекают на появление в игре телепорта. «В игре будет перемещение во времени через аномалии и мы сможем вернуться в 1985 год, чтобы предотвратить катастрофу?» — задался вопросом пользователь Александр Михеев.

В конце июля компания GSC Game World, которая занимается разработкой игр серии S.T.A.L.K.E.R., рассказала, что в новой части появятся уникальные прохождения. Ранее разработчики игры представили первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике не указывается дата выхода игры, но отмечается, что она будет доступна на ПК и Xbox, а также станет временным эксклюзивом Microsoft.