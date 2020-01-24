В Красноярске захотели установить памятник известному фантасту

В Красноярске планируют установить памятник российскому писателю-фантасту Михаилу Успенскому, одному из соавторов цикла романов «S.T.A.L.K.E.R». Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

«Для нас, для края, люди такой породы, такого таланта, как Михаил Успенский, — это знамя, которое должно развеваться над регионом, должно быть вдохновением для молодых. Нужно, чтобы память о нем жила», — заявил губернатор региона Александр Усс на встрече с вдовой писателя Нелли Раткевич. Они обсудили установку памятника Успенскому в Красноярске.

Кроме того, Усс поддержал предложение провести фестиваль писателей-фантастов к 70-летию Успенского в ноябре 2020 года.

Писатель Успенский жил и работал в Красноярске. За свое творчество он был награжден такими премиями, как «Бронзовая улитка-92», «Малый Золотой Остап-95», «Золотой Остап-96», «Странник-95», «Меч в камне-95», «Интерпресскон-97» и «Аэлита». Одними из наиболее известных произведений Успенского считаются «Там, где нас нет», «Время Оно», «Кого за смертью посылать».

Успенский умер в декабре 2014 года в Красноярске.

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