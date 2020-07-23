Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Опубликован первый трейлер продолжения игровой серии S.T.A.L.K.E.R. Ролик размещен на YouTube-канале Xbox.

На полутораминутном видео демонстрируются некоторые локации игры, включая открытые местности, подвалы и помещения. В начале ролика можно увидеть открывающуюся дверь с логотипом студии GSC Game World, которая занимается разработкой игры. В тизер включены некоторые пейзажи, включая Припять и неизвестную лабораторию.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 также показали артефакты, аномалии и таинственных существ в лаборатории. В конце ролика можно увидеть человека в защитном комбинезоне и с оружием.

Кроме того в тизере продемонстрировали кадр, который был опубликован разработчиками игры в марте. Тогда создатели игровой серии посвятили его годовщине выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

В ролике не указывается дата релиза игры. Однако сообщается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox и будет временным эксклюзивом Microsoft, также игра будет доступна подписчикам Game Pass.