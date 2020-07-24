Раскрыты подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

В новой игре серии S.T.A.L.K.E.R. появятся уникальные прохождения. Подробности раскрыл PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров, сообщается на сайте Xbox.

В отличие от прошлых игр серии, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет полностью открытый мир, а не связанные между собой локации. Мутанты и неигровые персонажи будут взаимодействовать между собой, причем даже в отсутствие игрока. Благодаря системе A-Life 2.0 Зона будет выглядеть «меняющейся и по-настоящему живой».

Представитель студии также заметил, что создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 понимают Зону вокруг ЧАЭС как самостоятельного персонажа серии: «Это опасное место, с мутировавшими существами, смертельной радиацией и аномальной энергией».

По словам Бочарова, каждый геймер станет автором своей собственной истории, поэтому каждое прохождение будет уникальным. «Вам придется постоянно делать трудный выбор — и быть достаточно смелым, чтобы противостоять последствиям», — подчеркнул представитель GSC Game World. У игры будет сложный разветвленный сюжет с несколькими концовками.

Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был представлен 23 июля. Разработчики игры не сообщили дату релиза, однако известно, что новая часть серии выйдет на ПК, Xbox Series X и будет доступна подписчикам Game Pass.