Опубликован первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети появился первый тизер геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

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По словам разработчиков, тизер представляет, «как на самом деле ощущается игра: стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности». Заявлено, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году. Будут доступны версии для ПК и Xbox.

В начале сентября разработчики новой игры по вселенной S.T.A.L.K.E.R. выложили в сеть анимацию, на которой изображена локация АТП. Так как локация была представлена в двух временных промежутках, геймеры предположили, что в игре будет возможность перемещаться между прошлым и настоящим.

29 декабря сервис цифровой дистрибуции Steam подвел итоги 2020 года. Компания перечислила главные игры года на ПК в различных номинациях без указания призовых позиций. В числе лучших и самых скачиваемых тайтлов оказались DOOM Eternal, Dota 2, PUBG, Fall Guys: Ultimate Knockout, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Among Us и другие релизы. Самыми популярными играми, в которых было замечено более 200 тысяч геймеров в моменте, в числе прочих были названы Terraria, Monster Hunter: World, Destiny 2.