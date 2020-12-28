На создателей Cyberpunk 2077 подали в суд из-за качества игры

В США подали в суд на авторов Cyberpunk 2077. Об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Rosen Law Firm, опубликованном на сайте Business Wire.
В заявлении говорится, что ответчиком в деле является компании CD Projekt RED. Истец обвиняет создателя Cyberpunk 2077 в том, что он выпустил некачественный и недоработанный до конца тайтл. Юристы отметили огромное количество ошибок и багов, которые присутствовали в игре, особенно на консолях предыдущего поколения. В результате пользователи были вынуждены массово возвращать свои копии игры, компании Sony даже пришлось удалять Cyberpunk 2077 из своего магазина.
Также в заявлении говорится, что все это время CD Projekt RED сообщали партнерам и потребителям заведомо ложные сведения и предоставляли некорректную отчетность. Представители юридической фирмы заметили, что в результате проблемной игры инвесторы компании понесли существенные убытки. Юристы Rosen Law Firm потребовали, чтобы CD Projekt RED взяла ответственность за репутационные и финансовые издержки своих партнеров.
В заключение говорится, что групповой иск к студии уже подан. Представители Rosen Law Firm просят всех желающих присоединиться к судебному процессу против CD Projekt RED до 22 февраля 2021 года.
В середине декабря создатели Cyberpunk 2077 признали проблемы с игрой на консолях предыдущего поколения и принесли извинения геймерам. «Нам следовало уделить больше внимания тому, чтобы игра работала лучше на PlayStation 4 и Xbox One», — говорилось в заявлении компании. Представители CD Projekt RED попросили игроков дать им время исправить ситуацию, но также предложили всем желающим оформить возврат игры.