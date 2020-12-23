Раскрыты продажи Cyberpunk 2077

CD Projekt RED продала более 13 миллионов копий Cyberpunk 2077. Об этом сообщается в заявлении на сайте студии.

Компания раскрыла статистику, полученную от дистрибьюторов физических копий и от платформ цифрового распространения контента — Microsoft Store и PS Store. Сообщается, что до 20 декабря студии удалось реализовать глобально более 13 миллионов копий игры. Создатели Cyberpunk 2077 уточнили, что конечная цифра была получена с учетом возвратов.

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В заявлении говорится, что свидетельствующие о том, каким тиражом разошлась игра в рознице, данные, могут влиять на связанные с инвестициями решения.

10 декабря — в день релиза тайтла — CD Projekt RED заявила в своем Twitter, что на игру было оформлено более восьми миллионов предзаказов. Учитывая, что в США минимальная стоимость копии Cyberpunk 2077 составляет 60 долларов, продажи игры могли аккумулировать порядка 780 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Sony отзовет Cyberpunk 2077 из своего магазина из-за ошибок. «SIE (Sony Interactive Entertainment) стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store», — говорится в сообщении компании.

14 декабря представители студии CD Projekt RED извинились перед геймерами за качество игры на консолях предыдущего поколения. «Нам следовало уделить больше внимания тому, чтобы игра работала лучше на PlayStation 4 и Xbox One», — отметили разработчики. Компания пообещала вернуть средства разочарованным геймерам.