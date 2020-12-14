Разработчики Cyberpunk 2077 извинились за качество игры

Создатели Cyberpunk 2077 извинились за проблемы с игрой. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте студии CD Projekt RED.

Представители компании сперва принесли извинения за то, что не смогли показать игру на базовых консолях перед ее выходом. «Нам следовало уделить больше внимания тому, чтобы игра работала лучше на PlayStation 4 и Xbox One», — говорится в сообщении. Также студия признала ошибки и сбои, связанные с запуском игры на консолях от Sony и Microsoft прошлого поколения.

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По словам CD Projekt RED, первое обновление уже доступно для пользователей, второе ожидается в течение ближайших семи дней. Компания пообещала продолжить работу над исправлением ошибок и улучшением качества тайтла после праздников — в январе и феврале выйдут патчи под номером 1 и 2 соответственно. «Вместе они должны решить наиболее серьезные проблемы, с которыми игроки сталкиваются на консолях предыдущего поколения», — отметили представители студии.

В компании подтвердили, что на консолях предыдущего поколения игра выглядит хуже, чем на ПК с высокими характеристиками, но после апдейтов «качество заметно улучшится». Представители CD Projekt RED также заявили, что недовольные геймеры смогут вернуть деньги за копии игры — для этого нужно воспользоваться системой возврата в PSN или Xbox.

Ранее журналисты и геймеры заявили, что Cyberpunk 2077 не оптимизирована для запуска на старых консолях, и раскритиковали игру. Пользователи рассказали, что столкнулись со снижением частоты кадров, ошибками в отрисовке текстур и пользовательского интерфейса при игре на PlayStation 4 и Xbox One. Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря, ему предшествовала череда задержек.