Cyberpunk 2077 разочаровала владельцев PlayStation 4

Cyberpunk 2077 не оптимизирована для старых консолей и слабых ПК. Об этом сообщает издание Kotaku.

По словам протестировавшего новую игру студии CD Projekt RED журналиста Итана Гача (Ethan Gach), тайтл смотрится неестественно на приставках прошлого поколения. Гач поиграл в Cyberpunk 2077 на актуальной Xbox Series X и консоли прошлого поколения Xbox One, а затем сравнил впечатления. По его словам, в случае последней приставки он столкнулся со снижением частоты кадров, ошибками в отрисовке текстур и пользовательского интерфейса.

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«Мне казалось, что я запускаю игру для PS3 или Xbox 360 или, по крайней мере, игру на ультранизких настройках», — заметил разочарованный журналист. По его словам, ряд игроков на Play Station 4 и Xbox One — игровых консолей прошлого поколения — также обратили внимание на низкую производительность Cyberpunk 2077.

Также автор заявил, что после нескольких часов в игре он заметил низкое качество отрисовки лиц неигровых персонажей (NPC), прорисовку текстур с задержкой — например, появляющиеся словно ниоткуда машины, проблемы с освещением.

Итан Гач подчеркнул, что в игре должен быть глобальный патч первого дня, и он полагает, что разработчики в будущем исправят проблему. Журналист обратился к CD Projekt RED, но не получил оперативного комментария.

Ранее российские геймеры раскритиковали русскую озвучку Cyberpunk 2077. Среди российского каста появились блогеры Анастасия Ивлеева, артист Элджей, комики Александр Гудков и Данила Поперечный. Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря.