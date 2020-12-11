Геймеры раскритиковали русскую озвучку Cyberpunk 2077 с Ивлеевой и Элджеем

Геймеры раскритиковали русскую озвучку игры Cyberpunk 2077 с российской телеведущей Анастасией Ивлеевой и рэпером Элджеем, а также другими звездами. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Cyberpunk 2077.

Среди российского каста озвучки появились также блогер Данила Поперечный, комик Александр Гудков, диджей и певица Нина Кравиц.

Такой подбор исполнителей понравился не всем геймерам, под видео уже набралось 35 тысяч дизлайков. Также люди выразили свое недовольство в комментариях. «Разве киберпанк не 18+? как аудитория этих людей сможет насладиться их голосами?», «Ну в принципе неплохо, если смотреть без звука», «Помогли мне определится с тем, с какой озвучкой я буду играть. Спасибо. Английская», «Пистолет вышел самый лучший, Ивлеева вообще не подходит», — отметили юзеры, сообщения которых набрали тысячи лайков.

Некоторые засомневались в таланте знаменитостей и заявили, что только профессиональные актеры озвучания справились бы с этой работой: «Стоило нормальных актеров озвучки позвать», «Насколько неприятная озвучка, ненатуральная, натужная и картонная. Они же не актеры от слова совсем».

Релиз игры Cyberpunk 2077, который откладывался несколько раз, состоялся в ночь на 10 декабря. Для пользователей ПК по всему миру, в том числе и в России, игра стала доступна 10 декабря в 03:00 по московскому времени. Выход Cyberpunk 2077 на консолях состоялся ровно в полночь по местному времени.