Разработчики подтвердили новую проблему Cyberpunk 2077

В Cyberpunk 2077 обнаружили проблемы с сохранениями. На неполадку обратили внимание пользователи Reddit.

По словам пользователя под ником MagicTacoSauce, не работают сохранения, размер которых превышает восемь мегабайт. Это накладывает определенные трудности на прохождение игры. В частности, геймеры не могут хранить определенное количество оружия и инвентаря, так как в этом случае игра не сохранится. Посетитель Reddit назвал проблему ужасной и отметил, что она должна быть исправлена в ближайшее время.

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Автор подчеркнул, что в разговоре с поддержкой студии разработчика подтвердили наличие новой проблемы и посоветовали не собирать много предметов. В случае возникновения критической проблемы с сохранением необходимо перезапустить главу игры заново. Также разработчики Cyberpunk 2077 отметили, что у них есть возможность снять лимит на размер файлов сохранений. «Это чушь собачья и эта информация должна быть доведена до сведения геймеров», — подчеркнул пользователь.

Пост на Reddit стал вирусным — на момент публикации он набрал больше 10 тысячи лайков и почти три тысячи комментариев. Пользователи заметили, что им приходится избавляться от лишнего инвентаря, чтобы не подпадать под лимит. Также в комментариях отметили, что существующее ограничение делает невозможным прохождение Cyberpunk 2077 на 100 процентов.

Ранее Sony отозвала Cyberpunk 2077 из своего магазина, также компания заявила, что вернет потраченные на игру деньги пользователям. В середине декабря разработчики тайтла — студия CD Projekt RED — извинились за качество игры и наличие багов. Создатели Cyberpunk 2077 заявили, что в течение ближайших месяцев будут выпускать специальные патчи, чтобы исправить неполадки.