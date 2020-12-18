Sony отзовет из магазинов игру Cyberpunk 2077

Компания Sony отзовет из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, за качество которой ранее извинялись разработчики. Сообщение об этом размещено в Twitter компании.

«SIE (Sony Interactive Entertainment) стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store», — говорится в тексте. Владельцы платформы отметили, что продажи будут прекращены до соответствующего уведомления.

Ранее производители извинились за качество игры, с которым пришлось столкнуться владельцам консолей прошлого поколения. Так, журналисты и геймеры заявили, что Cyberpunk 2077 не оптимизирована для запуска на старых консолях, и раскритиковали игру. Пользователи рассказали, что столкнулись со снижением частоты кадров, ошибками в отрисовке текстур и пользовательского интерфейса при игре на PlayStation 4 и Xbox One.

Игра разрабатывалась с 2013 года студией CD Projekt RED. Ее релиз несколько раз переносили.