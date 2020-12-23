Разработчики начали возвращать деньги за Cyberpunk 2077

Разработчики Cyberpunk 2077 начали возвращать деньги за игру. Об этом сообщает издание DTF со ссылкой на оформивших возврат владельцев тайтла.

В письме, которое рассылает студия CD Projekt RED покупателям игры, сообщается уникальный номер заявки на возврат средств за Cyberpunk 2077. Полученную форму необходимо заполнить до 10 января 2021 года. Уточняется, что после отправки заявки ее нельзя будет отослать повторно.

Журналисты отметили, что возможность оформления заявки на получение средств от CD Projekt RED доступна только для дисковых версий Cyberpunk 2077 для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Когда пользователь выбирает опцию возврата за цифровые версии игры, система перенаправляет его на сайты платформодержателей — в Microsoft Store или PS Store.

Ранее стало известно, что компания Sony отзовет игру Cyberpunk 2077 из своего магазина. Также представители японской компании подтвердили, что вернут потраченные на тайтл средства всем желающим. Продажи игры будут прекращены до соответствующего уведомления.

14 декабря студия CD Projekt RED заявила, что признает проблемы Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One, на которые ранее пожаловались пользователи. В компании объявили о запуске серии патчей, извинились за качество игры и пообещали вернуть деньги всем желающим геймерам, которые остались разочарованы продуктом. Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря.