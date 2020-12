Названы главные игры года для ПК

Скриншот: игра Among Us

Сервис цифровой дистрибуции Steam подвел итоги 2020 года. Об этом сообщается на сайте игровой платформы.

Компания перечислила главные игры года на ПК в различных номинациях без указания призовых позиций. В числе лучших и самых скачиваемых тайтлов оказались DOOM Eternal, Dota 2, PUBG, Fall Guys: Ultimate Knockout, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Among Us и другие релизы. Самыми популярными играми, в которых было замечено более 200 тысяч геймеров в моменте, в числе прочих были названы Terraria, Monster Hunter: World, Destiny 2.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

Главными новинками по размеру валовой выручки оказались Mount & Blade II: Bannerlord, Microsoft Flight Simulator, FIFA 21, The Outer Worlds, Death Stranding и прочие тайтлы. Golf With Your Friends, Hades, Risk of Rain 2, Squad попали в список лучших проектов по размеру валовой выручки, вышедших из раннего доступа.

Также в списке Steam оказались VR-эксклюзивы для персональных компьютеров, которые принесли своим создателям больше всего прибыли. Специалисты сервиса выделили Blade and Sorcery, Half-Life: Alyx, Arizona Sunshine, Pavlov VR, Superhot VR и другие проекты.

Ранее авторитетное издание Gamespot назвало Half-Life: Alyx лучше игрой года. «Half-Life: Alyx — настолько захватывающая и продуманная игра, что вы забываете, что находитесь в виртуальной реальности и начинаете воспринимать действительность такой, какая она есть», — отметили эксперты медиа. В шорт-лист премии попали Demon’s Souls, Persona 5 Royal, The Last of Us Part II, Yakuza: Like a Dragon, Hades, Ghost of Tsushima, Spiritfarer, Animal Crossing: New Horizons и Final Fantasy VII Remake.