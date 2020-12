Названа лучшая игра года

Gamespot назвал Half-Life: Alyx лучшей игрой года. Об этом сообщается в материале на сайте портала.

Журналисты издания отметили, что Alyx — невероятное сочетание лучших концепций виртуальной реальности с профессиональным исполнением. По словам авторов, VR-составляющая показывает легендарную франшизу в совершенно новом свете. «Half-Life: Alyx — настолько захватывающая и продуманная игра, что вы забываете, что находитесь в виртуальной реальности и начинаете воспринимать действительность такой, какая она есть», — говорится в материале медиа. Также отмечено влияние нового тайтла на индустрию игр с виртуальной реальностью.

В шорт-лист премии попали и другие тайтлы. Игру Valve оценивали вместе с Demon’s Souls, Persona 5 Royal, The Last of Us Part II, Yakuza: Like a Dragon, Hades, Ghost of Tsushima, Spiritfarer, Animal Crossing: New Horizons и Final Fantasy VII Remake.

Кроме главной награды также были объявлены лидеры различных номинаций. Например, в список лучших тайтлов для Xbox кроме вышеперечисленных игр попали Ori And The Will Of The Wisps и Tony Hawk's Pro Skater 1+2, в топе главных мобильных игр оказались Genshin Impact, SpellTower+ и Good Sudoku. В списке главных релизов для Nintendo Switch отметили Murder By Numbers, Paradise Killer и Spiritfarer. Лучшими играми для ПК стали Microsoft Flight Simulator и Crusader Kings III.

Half-Life: Alyx оказалась доступной для пользователей ПК в марте 2002 года. Тайтл представляет из себя шутер от первого лица для устройств виртуальной реальности. По сюжету, действие игры происходит за пять лет до начала событий Half-Life 2.

Ранее стали известны лауреаты ежегодной церемонии The Game Awards. Главной игрой года, по версии жюри, стал эксклюзив для PlayStation The Last of Us: Part 2. Игра также победила в номинациях «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудиодизайн».