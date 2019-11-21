Представлена новая Half-Life

Компания Valve показала первый трейлер нового проекта во вселенной Half-Life. VR-игра Half-Life: Alyx является полноценной частью серии.

Действие игры происходит между первой и второй частями серии, главными героями стали Аликс и Элай, создающие сопротивление. Разработчики отмечают, что давно планировали выпустить продолжение, и Alyx поможет им оценить реакцию аудитории на возвращение Half-Life. Игра создана с нуля специально под VR-шлемы и длится столько же, сколько Half-Life.

Half-Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Владельцы шлема Valve Index получат игру бесплатно. В России этот гаджет официально не продается, в США его цена составляет 999 долларов.

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