Valve показала геймплей Half-Life: Alyx

Видео: Valve / YouTube

Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.

Каждое видео длительностью несколько минут демонстрирует особенности геймплея VR-шутера. В первом ролике главная героиня выбирается из поезда, вступает в бой с зомби и хедкрабами, модернизирует оружие и осваивает самолечение. Во втором видео Valve демонстрирует бой с солдатами патруля Альянса в закрытом помещении, в третьем — схватку на открытом пространстве.

С помощью роликов разработчики Half-Life: Alyx показали базовые навыки героя, необходимые для выживания. В частности, персонаж имеет гравитационные перчатки, с помощью которых может притягивать и бросать снаряжение, патроны, гранаты и уничтожать препятствия. Valve продемонстрировала новую возможность телепортации героя на небольшие расстояние, использование подручных предметов в качестве щита и творческое решение внутриигровых задач.

Новая игра серии Half-Life выйдет 23 марта. Игра доступна для предзаказа, в российском сегменте Steam ее стоимость составляет 1085 рублей. Предыдущим релизам серии временно открыт бесплатный доступ.

Новая часть серии Half-Life, разработанная исключительно для VR-шлемов, была представлена в конце ноября 2019 года. Действие игры происходит между первой и второй частями серии, главными героями становятся Аликс и ее отец Элай, создающие сопротивление. Последняя игра серии — Half-Life 2: Episode Two — была выпущена в октябре 2007 года.

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