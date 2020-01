Раскрыта тайна Half-Life 3

Создатели серии Half-Life рассказали, почему студия Valve хранила долгое молчание относительно новых частей игры. Разработчики объяснили это в разговоре с геймерами на Reddit, поучаствовав в сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything — «Спроси меня что угодно»).

«Мы не говорили о Half-Life долгое время, потому что не работали над ней», — заявили разработчики из Valve. Также представители команды Half-Life сравнили работу над играми с первым правилом «Бойцовского клуба» из одноименного фильма, отметив, что в Valve не принято хранить тайны. Разработчики подчеркнули, что как только анонс игры Half-Life: Alyx стал близок, они тут же поделились этой новостью с игровым сообществом.

Своим ответом компания раскрыла тайну Half-Life 3: если бы студия работала над третьей частью, то рассказала бы об этом геймерам. Ответ команды Half-Life не устроил многих фанатов игровой серии. В частности, пользователь @Denziloe заявил, что третья часть Half-Life должна была выйти в 2007 году, однако разработчики свернули проект и замолчали.

В сессии AMA представители Valve отметили, что выход новой серии игры запланирован на март, и команда намерена сдать проект вовремя. Разработчики выложили инсайд о будущей игре, пошутив, что во вселенной Half-Life есть главное правило — в игре обязательно должен быть поезд.

Кроме отмененной Half-Life 3, компания Valve закончила популярную серию на дополнении Episode Two, хотя в сети ходили слухи о работе над Episode Three. В 2017 году бывший сценарист Half-Life рассказал, что в третьем эпизоде игры все начатые ранее сюжетные линии должны были завершиться.

В честь анонса Half-Life: Alyx компания Valve открыла бесплатный доступ ко всем частям игры сроком на два месяца. Новая игра из вселенной Half-Life была представлена в ноябре 2019 года, проект выйдет исключительно под VR-шлемы.

