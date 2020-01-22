Все части Half-Life стали бесплатными

Компания Valve предоставила бесплатный доступ ко всем играм линейки Half-Life. Акцию приурочили к скорому выходу новой серии игры, сообщается на сайте платформы Steam.

Игры серии стали бесплатными на два месяца в преддверии выхода Half-Life: Alyx. В их список входят оригинальная Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two. Ориентировочно акция продлится до марта, точная дата ее окончания не сообщается.

В сообщении Steam говорится, что действие Alyx разворачивается между первой и второй частями Half-Life. Разработчики заявили, что лучший способ дождаться выхода долгожданной серии — пройти старые игры, особенно вторую часть и дополнения Episode One и Episode Two.

Первый трейлер Half-Life: Alyx был представлен 21 ноября 2019 года. Действие игры будет разворачиваться между первой и второй частями серии, главным героем станет спутница Гордона Фримена Аликс. Игра будет выпущена исключительно под VR-шлемы.

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