Культовая Dust2 вернется в Counter-Strike

Студия Valve вернет культовую карту Dust2 в многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на официальной странице игры в Twitter.

«Грядущее обновление в бета-клиенте CS:GO: обновленная и улучшенная версия культовой карты Dust2», — говорится в посте. Однако точная дата выхода обновления не сообщается. Также Valve не стали раскрывать другие подробности обновления и то, каким изменениям подвергнется карта

Dust2 была удалена из ротации соревновательного режима в феврале этого года. Она впервые появилась в версии CS 1.1 и считается одной из самых популярных карт в игре Вместо нее разработчики добавили обновленную карту Inferno.

Многопользовательский шутер Counter-Strike появился в 1999 году в качестве модификации Half-Life. Всего в основной серии вышло пять версий игры, самая популярная из которых — Counter-Strike 1.6. Counter-Strike: Global Offensive вышла в августе 2012 года.