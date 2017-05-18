Российская пенсионерка научилась зарабатывать на Counter-Strike и Minecraft

Пенсионерка из Искитима (Новосибирская область) смогла заработать десятки тысяч рублей с помощью сервиса онлайн-трансляция Twitch. Зрители жертвуют 59-летней Анне Сандаловой деньги во время стримов по Minecraft, Counter-Strike и других игр, пишет «НГС.Новости».

Женщина призналась, что все заработанные деньги она тратит на подарки внукам. Именно они предложили бабушке начать транслировать Twitch. По словам женщины, ей нравятся все игры, однако она не может «быстро переключиться с одной на другую». На данный момент на ее канал «Баба Аня» подписаны 42 тысячи человек.

«Раньше в "Денди" играли, потом перешли на "Сегу", компьютер, потом уже внуки показали мне Minecraft. Они начали играть еще школьниками, я их гоняла от компьютера, а раз в игру вошли — игру нельзя бросать. Внуки мне говорят: "Баба, сядь, тут надо доиграть, чтобы время не ушло". Начала доигрывать и потом сама втянулась», — рассказала пенсионерка.

Она отметила, что когда только начала стримить, один из зрителей задонатил ей 41 тысячу рублей. На эти деньги она купила клавиатуру, наушники, мышку и прочие аксессуары. При этом большинство друзей-ровесников Бабы Ани не знают о ее увлечении. Из семьи же, кроме внуков, играет сестра, «чтобы отдохнуть после огорода».

В апреле пользователи сети обратили внимание на творчество жительницы Хакасии Татьяны Субботиной, снимающей ролики с помощью самодельного зеленого экрана (хромакея). В своих видео она погружается на дно океана, катается на кабриолете и поет песни в поле, предварительно подрисовав себе усы.