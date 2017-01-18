Московская пенсионерка-болтушка очаровала YouTube

На YouTube набирает популярность канал «Саранча» московской пенсионерки Любови Абрамовой.

В своем первом ролике, снятом совместно с дочерью Аллой, женщина рассказала, что планирует снимать видео для зрителей в возрасте. Пенсионерка также объяснила, что решила назвать канал «Саранча», потому что не переносит «официальщины» и ассоциирует себя с прыгающим повсюду насекомым.

Любовь практически каждый день выкладывает ролики, в которых рассказывает о своей повседневной жизни и делится домашними лайфхаками. Кроме того, женщина любит рассказывать на камеру разные истории и зачитывать отрывки собственного сочинения.

Самый популярный ролик на канале пенсионерки — первый совместный с мужем опыт поедания роллов. Эксперимент посмотрели почти 300 тысяч пользователей.

Помимо мужа, в роликах пенсионерки принимают участие ее дочь Алла, внучка Маруся и йоркширский терьер Женька. На канал Любови подписаны более 16 тысяч человек.

В апреле 2016 года пользователи имиджборда «Двач» обратили внимание на видеоблог женщины-инвалида из Казахстана. В своем посте один из юзеров опубликовал ссылку на видео, где пенсионерка рассказывает о светлых сторонах жизни, и огорчился, что за месяц оно набрало лишь один просмотр на YouTube. Аноним призвал других пользователей написать под роликом позитивные комментарии.