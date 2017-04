Возможный президент Южной Кореи создал карту для StarCraft

Участник президентской гонки в Южной Корее Мун Джэин (Moon Jae-in) выпустил две бесплатные карты для игры StarCraft. Они доступны в официально блоге кандидата в президенты, пишет Kotaku. Помимо этого политик опубликовал на своем YouTube-канале видео с демонстрацией одного из уровней.

На первой карте Мун разместил надпись «1 Moon Jae-in» («Мун Джэин — номер один»), а на второй просто поместил единицу в правый верхний угол поля. Политик создал карты в честь обновления для StarCraft, которое вышло 19 апреля и делает игру абсолютно бесплатной. Также Blizzard анонсировала обновленную версию оригинальной StarCraft.

Первая часть StarCraft вышла весной 1998 года. Игра вошла в сотню лучших игр всех времен по версии портала IGN. В 2010 вышла первая часть сиквела-трилогии StarCraft II: Wings of Liberty, в 2013 году — вторая (StarCraft II: Heart of the Swarm), в 2015 году — третья (StarCraft II: Legacy of the Void).

Юрист, политик и государственный деятель Мун Джэин был кандидатом от оппозиции во время президентских выборов 2012 года, но, набрав 48 процентов голосов, уступил Пак Кын Хе. С 2015 года — лидер самой большой оппозиционной Демократической партии Тобуро. На данный момент снова участвует в президентской гонке после импичмента Пак Кын Хе.