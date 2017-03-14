Blizzard перевыпустит оригинальную StarCraft

Компания Blizzard Entertainment выпустит переиздание игры StarCraft. Игра выйдет в мае или июне 2017 года, сообщает Sports Seoul со ссылкой на собственные источники.
Новая игра получит название StarCraft Remastered. Отмечается, что изменениям подвергнется только графика игры, а геймплей затронут не будет. Также появится поддержка игрового сервиса Battle.net.
Впервые информация о перевыпуске StarCraft появилась на конференции BlizzCon 2016, проходившей в начале ноября 2016 года в Анахайме (Калифорния, США). Однако официальный анонс ожидается лишь на следующей неделе.
Первая часть StarCraft вышла весной 1998 года. Игра вошла в сотню лучших игр всех времен по версии портала IGN. В 2010 вышла первая часть сиквела-трилогии StarCraft II: Wings of Liberty, в 2013 году — вторая, StarCraft II: Heart of the Swarm, в 2015 году — третья, StarCraft II: Legacy of the Void.