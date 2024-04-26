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15:41, 26 апреля 2024Экономика

Власти России допустили обмен с иностранцами в формате «актив на актив»

В Минфине РФ допустили обмен с иностранцами в формате «актив на актив»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Министерство финансов России в будущем допускает обмен замороженных активов в формате «актив на актив», заявил в интервью телеканалу РБК замглавы ведомства Иван Чебесков. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил замминистра, этот вариант несколько сложнее с точки зрения техники, чем тот, который используется сейчас. «Надо посмотреть, как пройдет первый этап, а потом говорить о каких-то следующих шагах», — сказал Чебесков, по словам которого российская сторона настроена «значительно более конструктивно, чем западные коллеги».

В Минфине РФ разработали процедуру обмена, в рамках которой иностранные граждане смогут купить у российских инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». С 25 марта по 8 мая ведется прием заявок по выкупу. Их размер ограничен суммой в 100 тысяч рублей.

Ранее юрист предупредил о возможных проблемах с обменом активов, связанных с тем, что бельгийский депозитарий Euroclear может отказаться от содействия. Причиной в этой ситуации назовут отсутствие информации о том, кто является бенефициаром процесса в России, и то, что среди последних могут оказаться подсанкционные лица, считает эксперт.

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      Дмитрий Воронин
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