Компьютер научился играть в StarCraft как профессионал

Видео: Alibaba Cognitive Computing Lab / YouTube

Группа китайских исследователей компании Alibaba Group совместно с учеными Университетского колледжа Лондона создала искусственный интеллект (ИИ), способный самостоятельно обучаться игре в StarCraft. За основу она берет тактики, которые используют профессиональные игроки, говорится в исследовании, доступном на arXiv.org.

ИИ освоил несколько различных тактик игры и микроконтроль юнитов, научился фокусировать огонь по отдельным целям и оценивать возможности юнитов по ходу боя. Создатели системы уверены, что их программа обретет популярность при решении проблем реального мира.

О своих планах создать ИИ для игры в StarCraft также заявляла компания DeepMind, принадлежащая Google. Программа будет доступна для всех желающих и позволит на ее основе создавать собственные проекты.