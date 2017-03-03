Наука и техника
 

Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер

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Группа чешских ученых создала систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием DeepStack, способную обыграть профессиональных игроков в покер. Игры проходили по правилам безлимитного техасского холдема один на один, сообщается в журнале Science.

Покер является важнейшим испытанием для ИИ, так как это игра с неполной информацией, где участники обладают скрытым от остальных знанием о своих картах, а также могут использовать эту информацию в свою пользу (например, блефовать). DeepStack смогла превзойти 10 из 11 профессиональных игроков после трех тысяч партий с каждым. Отмечается, что она обыграла и 11-го игрока, однако этот результат не является статистически значимым. Всего система сыграла более 44 тысяч партий.

Вместо того, чтобы просчитывать все возможные ходы до самого конца партии, ИИ на каждом этапе меняет стратегию. DeepStack сочетает в себе систему обработки неполной информации, а также некий аналог интуиции, позволяющий с помощью машинного обучения предсказывать дальнейший ход игры. Авторы работы утверждают, что таким образом уменьшается количество возможных ходов с 10160 до 107. ИИ справляется с этими вычислениями за пять секунд.

Авторы DeepStack уверены, что в будущем система будет иметь широкое применение. Ученые считают, что она отлично справится с защитой информации и при составлении рекомендаций по лечению.

В феврале 2017 года другая группа исследователей представила программу Libratus, которая обыграла ряд профессиональных игроков в покер в ходе турнира Brains Vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante. Тогда программа смогла победить четырех профессиональных игроков в покер и выиграла более 1,7 миллиона долларов.

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