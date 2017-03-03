Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер

Группа чешских ученых создала систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием DeepStack, способную обыграть профессиональных игроков в покер. Игры проходили по правилам безлимитного техасского холдема один на один, сообщается в журнале Science.

Покер является важнейшим испытанием для ИИ, так как это игра с неполной информацией, где участники обладают скрытым от остальных знанием о своих картах, а также могут использовать эту информацию в свою пользу (например, блефовать). DeepStack смогла превзойти 10 из 11 профессиональных игроков после трех тысяч партий с каждым. Отмечается, что она обыграла и 11-го игрока, однако этот результат не является статистически значимым. Всего система сыграла более 44 тысяч партий.

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Вместо того, чтобы просчитывать все возможные ходы до самого конца партии, ИИ на каждом этапе меняет стратегию. DeepStack сочетает в себе систему обработки неполной информации, а также некий аналог интуиции, позволяющий с помощью машинного обучения предсказывать дальнейший ход игры. Авторы работы утверждают, что таким образом уменьшается количество возможных ходов с 10160 до 107. ИИ справляется с этими вычислениями за пять секунд.

Авторы DeepStack уверены, что в будущем система будет иметь широкое применение. Ученые считают, что она отлично справится с защитой информации и при составлении рекомендаций по лечению.

В феврале 2017 года другая группа исследователей представила программу Libratus, которая обыграла ряд профессиональных игроков в покер в ходе турнира Brains Vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante. Тогда программа смогла победить четырех профессиональных игроков в покер и выиграла более 1,7 миллиона долларов.