Искусственный интеллект от Google тайно сражался с обычными людьми

Сотрудник Google рассказал, что их искусственный интеллект (ИИ) AlphaGo тайно принимал участие в онлайн-играх и победил несколько сотен лучших игроков в го. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лично я думаю, отлично, что люди сыграли целую серию игр с AlphaGo, которые теперь можно внимательно изучить и просмотреть. В них есть множество крайне неожиданных и свежих ходов», — говорит профессиональный игрок в го Найэлл Кардин (Niall Cardin).

Отмечается, что AlphaGo играл в го в системах Tygem и FoxGo под ником Master(P). Так, Master(P) удалось обыграть известного мастера Гу Ли (Gu Li) и множество других сильных игроков. Лишь одна игра искусственного интеллекта закончилась ничьей по техническим причинам.

Как пояснил один из создателей AlphaGo Демис Хассабис (Demis Hassabis), это испытание ИИ с реальными людьми является подготовкой к запуску новой версии программы.

AlphaGo разработала принадлежащая Google компания DeepMind. Она использует так называемые сети значений для оценки положения фигур на доске и сети правил для выбора ходов. Эти нейронные сети обучаются игре, анализируя известные партии, а также путем проб и ошибок, играя в одиночку.

AlphaGo обыграла другие программы в 99,8 процента партий, а затем смогла разгромить чемпиона по игре в го корейца Ли Седоля в четырех из пяти игр.