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15:57, 26 апреля 2024Россия

Россия вернула тела 36 бойцов СВО

Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении в Россию 36 тел бойцов СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия вернула тела 36 бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

В свою очередь на Украине сообщили о возвращении тел 140 военнослужащих.

В ходе предыдущего обмена, который состоялся 12 апреля, в Россию были возвращены тела 23 солдат. Киеву были переданы тела 99 бойцов, большинство из которых участвовало в боях под Донецком.

Ранее Саралиев высказался об идее обмена пленными в формате «всех на всех». Парламентарий назвал такой обмен неравноценным, поскольку в российском плену находится большое число украинских солдат. Он предложил обменять всех находящихся в украинском плену российских военнослужащих на такое же количество украинских бойцов.

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      Алан Босиков
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