Россия вернула тела 36 бойцов СВО

Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении в Россию 36 тел бойцов СВО

Россия вернула тела 36 бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

В свою очередь на Украине сообщили о возвращении тел 140 военнослужащих.

В ходе предыдущего обмена, который состоялся 12 апреля, в Россию были возвращены тела 23 солдат. Киеву были переданы тела 99 бойцов, большинство из которых участвовало в боях под Донецком.

Ранее Саралиев высказался об идее обмена пленными в формате «всех на всех». Парламентарий назвал такой обмен неравноценным, поскольку в российском плену находится большое число украинских солдат. Он предложил обменять всех находящихся в украинском плену российских военнослужащих на такое же количество украинских бойцов.