Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 12 апреля 2024Россия

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Депутат Госдумы Саралиев: Россия в ходе обмена вернула тела 23 военнослужащих

Фото: Maxym Marusenko / Globallookpress.com

Россия в ходе состоявшегося обмена с Украиной вернула тела 23 военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В свою очередь, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о возвращении 99 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

77 украинских солдат, тела которых были переданы Киеву, участвовали в боевых действиях на донецком направлении. Еще 20 военнослужащих воевали на запорожском направлении, двое — на харьковском.

В ходе предыдущего обмена, о котором стало известно 29 марта, Украине вернула России 29 тел военнослужащих, получив от российской стороны 121 тело солдат ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Экс-глава завода арестован и просился в Россию

      Раскрыта цена куртки из пакетов для рвоты

      Россиянам подсказали места с самыми ценными весенними грибами

      Борис Джонсон сравнил возможный захват Киева Россией с вьетнамской войной

      В РПЦ прокомментировали обвинения Эстонии в террористической деятельности

      Заместитель главы администрации района Петербурга задержан при получении взятки

      Частный вертолет разбился при взлете в российском регионе

      В крупном российском городе зазвучали сирены и началась массовая эвакуация

      В Армении возбудили уголовное дело из-за инцидента на границе с Азербайджаном

      В Windows 11 нашли рекордное количество ошибок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше