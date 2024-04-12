Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Депутат Госдумы Саралиев: Россия в ходе обмена вернула тела 23 военнослужащих

Россия в ходе состоявшегося обмена с Украиной вернула тела 23 военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В свою очередь, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о возвращении 99 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

77 украинских солдат, тела которых были переданы Киеву, участвовали в боевых действиях на донецком направлении. Еще 20 военнослужащих воевали на запорожском направлении, двое — на харьковском.

В ходе предыдущего обмена, о котором стало известно 29 марта, Украине вернула России 29 тел военнослужащих, получив от российской стороны 121 тело солдат ВСУ.