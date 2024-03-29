В Россию вернули тела погибших на Украине военнослужащих

Депутат Госдумы заявил, что в Россию вернули 29 тел погибших военнослужащих

Украина вернула России тела 29 погибших военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

До этого на Украине объявили о возвращении тел 121 погибшего бойца.

15 марта Москва и Киев произвели обмен телами военных. По сведениям Саралиева, российская сторона тогда забрала 69 тел погибших солдат и передала на подконтрольную Киеву территорию 100 тел бойцов украинских войск.

В феврале парламентарий сообщал, что России вернули останки 61 бойца, а Украина заявила о передаче 58 тел солдат. В том же месяце страны обменялись пленными военнослужащими по формуле 100 на 100. Как отчитались в Минобороны России, военные вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.