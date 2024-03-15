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18:33, 15 марта 2024Россия

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Москва вернула 69 тел бойцов, Киев — 100

Саралиев: Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих при обмене с Украиной

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Москва и Киев произвели обмен телами военнослужащих. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат Вооруженных сил РФ и передала на подконтрольную Киеву территорию 100 тел бойцов украинских войск.

По информации украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, процессу содействовал международный комитет Красного Креста. После идентификации тела украинских военных передадут семьям.

«Состоялось очередное репатриационное мероприятие», — прокомментировали произошедшее в штабе.

Предыдущий обмен состоялся месяц назад

16 февраля 2024 года Саралиев сообщил, что России вернули останки 61 бойца, а Украина заявила о передаче 58 тел солдат.

В том же месяце страны обменялись пленными военнослужащими по формуле 100 на 100. Как доложили в Минобороны РФ, российские бойцы вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса. Самолетами воздушно-космических сил России их доставили в Москву для лечения и реабилитации. Посредничество гуманитарного характера в процедуре оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Известно, что семьи и близкие попавших в плен российских военных отправляют тысячи обращений по ситуации с ними. По словам Саралиева, запросов по пленным поступает столько, что у него не остается времени отвечать на каждый из них. «Да и стоит ли тратить время на подобные отписки. Для нас важен результат. Главное, чтобы каждый российский военнослужащий, находящийся в плену, поскорей вернулся домой», — отметил депутат. Сколько российских военных находятся в украинском плену, он не уточнил.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. По его словам, украинская сторона все время дает сигнал о готовности к процессу.

Украина попросила Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

24 января у села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

После катастрофы представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Киев попросил Москву вернуть тела военнопленных Вооруженных сил республики (ВСУ), летевших на обмен на данном воздушном судне.

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При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет», — заявил он.

В свою очередь уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о готовности отдать Украине тела погибших при крушении самолета пленных бойцов ВСУ. По ее словам, она находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу. «Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», — сказала омбудсмен.

Она также сообщила, что у российских властей есть все ДНК, необходимые для установки личностей погибших украинских солдат.

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      Варвара Кошечкина
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