Глава СНБО Украины заявил об отсутствии пленных на сбитом самолете Ил-76

Глава СНБО Украины Данилов: в сбитом самолете Ил-76 не было украинских пленных

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает что на сбитом самолете Ил-76 не было украинских пленных. Об отсутствии военнослужащих Вооруженных сил Украины на борту самолета он заявил в интервью украинскому изданию «Бабель».

«Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала было бы в таком количестве, что они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови. Такого там не было», — рассказал он.

Кроме того, глава СНБО призвал не быть категоричными в утверждении, что именно Вооруженные силы Украины сбили самолет. Он также отметил, что Киев не знает, живы ли пленные, которые должны были быть на борту.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны России, на борту самолета в момент падения находились 65 пленных украинских военнослужащих.