Минобороны заявило о пленных бойцах ВСУ на борту упавшего под Белгородом Ил-76
МО РФ: на борту упавшего под Белгородом Ил-76 находились пленные украинцы
На борту упавшего под Белгородом военно-транспортного Ил-76 находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны (МО) России.
По данным оборонного ведомства, всего на борту было 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на Ил-76 было шесть членов экипажа.
Отдельно в Минобороны уточнили, что бойцов ВСУ везли для обмена на российских военных.
Ранее очевидцы опубликовали видео возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Ранее сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.