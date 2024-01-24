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12:29, 24 января 2024Россия

Минобороны заявило о пленных бойцах ВСУ на борту упавшего под Белгородом Ил-76

МО РФ: на борту упавшего под Белгородом Ил-76 находились пленные украинцы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости

На борту упавшего под Белгородом военно-транспортного Ил-76 находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, всего на борту было 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на Ил-76 было шесть членов экипажа.

Отдельно в Минобороны уточнили, что бойцов ВСУ везли для обмена на российских военных.

Ранее очевидцы опубликовали видео возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Ранее сегодня, 24 января, в Белгороде объявляли ракетную опасность.

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      Марк Леонов
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