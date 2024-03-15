На Украине сообщили о возвращении 100 тел погибших бойцов

Власти Украины сообщили о возвращении 100 тел погибших бойцов

Украина вернула 100 тел погибших бойцов. Об этом сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными республики в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Состоялось очередное репатриационное мероприятие», — сказано в публикации. Уточняется, что процессу содействовал международный комитет Красного Креста. После идентификации тела украинских военных передадут семьям.

В январе прошел обмен пленными военными между Москвой и Киевом. В Минобороны России уточнили, что обмен состоялся по формуле 195 на 195, то есть за 195 бойцов Вооруженных сил Украины Киев вернул 195 военнослужащих Российской армии. В министерстве отметили, что российским военным в украинском плену грозила опасность.