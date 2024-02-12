Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:16, 12 февраля 2024Бывший СССР

Украина попросила Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

ГУР Украины сообщило, что просило Россию вернуть тела летевших на Ил-76 пленных

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Украина попросила Россию вернуть тела военнопленных Вооруженных сил республики (ВСУ), летевших на обмен на самолете Ил-76. О регулярной подаче обращений сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, передает «Общественное».

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о планах Запада назначить спецпосланника по Украине. Он должен будет отслеживать действия Зеленского

      Президент Казахстана заявил о надежде на тесное сотрудничество с Финляндией

      Непобежденный брат Нурмагомедова оскорблением оценил призыв президента Аргентины

      Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина решил засудить город

      Расчитывать тарифы ЖКХ предложили по-новому

      Украина попросила Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

      «Ростех» обучит специалистов по борьбе с беспилотниками

      Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине

      Россиянин дал другу порулить катером и лишил его жизни

      Карлсон превознес Москву над городами США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше