Украина попросила Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

ГУР Украины сообщило, что просило Россию вернуть тела летевших на Ил-76 пленных

Украина попросила Россию вернуть тела военнопленных Вооруженных сил республики (ВСУ), летевших на обмен на самолете Ил-76. О регулярной подаче обращений сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, передает «Общественное».

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет», — заявил он.