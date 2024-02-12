Депутат Госдумы сообщил о тысячах обращений от родственников военнопленных

Депутат ГД Саралиев заявил, что получает тысячи обращений от семей военнопленных

Семьи и близкие попавших в плен российских военных отправляют тысячи обращений по ситуации со своими близкими депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву и его помощникам. Об этом сам Саралиев заявил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, запросов по пленным поступает столько, что у него не остается времени отвечать на каждый из них. «Да и стоит ли тратить время на подобные отписки. Для нас важен результат. Главное, чтобы каждый российский военнослужащий, находящийся в плену, поскорей вернулся домой», — написал в блоге депутат.

Сколько российских военных находятся в украинском плену, Саралиев не уточнил.

Ранее, 11 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении пленного российского солдата с пистолетом у виска.