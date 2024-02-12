Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 12 февраля 2024Россия

Депутат Госдумы сообщил о тысячах обращений от родственников военнопленных

Депутат ГД Саралиев заявил, что получает тысячи обращений от семей военнопленных

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Семьи и близкие попавших в плен российских военных отправляют тысячи обращений по ситуации со своими близкими депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву и его помощникам. Об этом сам Саралиев заявил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, запросов по пленным поступает столько, что у него не остается времени отвечать на каждый из них. «Да и стоит ли тратить время на подобные отписки. Для нас важен результат. Главное, чтобы каждый российский военнослужащий, находящийся в плену, поскорей вернулся домой», — написал в блоге депутат.

Сколько российских военных находятся в украинском плену, Саралиев не уточнил.

Ранее, 11 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении пленного российского солдата с пистолетом у виска.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?

      Канье Уэста обвинили в одержимости Тейлор Свифт

      В Молдавии среди обломков упавшего дрона нашли взрывчатку

      Сжегший Коран Никита Журавель рассказал о заданиях от украинского куратора

      Байден назвал Нетаньяху главным препятствием для изменений в Газе

      Мужчина завел 40 любовниц и выманил у них 25 миллионов рублей

      Депутат Госдумы сообщил о тысячах обращений от родственников военнопленных

      Прокуратура Литвы попросила лишить депутата неприкосновенности за антисемитизм

      В центре Москвы мужчина с ножом отобрал у подростка деньги

      В Польше назвали критической ситуацию на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше