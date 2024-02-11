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13:14, 11 февраля 2024Россия

Кадыров рассказал о спасении пленного российского солдата

Кадыров рассказал о помощи депутата из Чечни в спасении из плена бойца СВО

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении пленного российского солдата с пистолетом у виска. Сообщение он разместил в Telegram.

Кадыров опубликовал видео, на котором неизвестный приставил пистолет к голове участника специальной военной операции (СВО). Голос за кадром потребовал перечислить на указанный им номер банковской карты 200 тысяч рублей и в противном случае пообещал расправиться с мужчиной.

Вернуть солдата домой помог депутат Госдумы из Чечни Шамсаил Саралиев, сообщил Кадыров. После того как парламентарий занялся судьбой попавшего на видео бойца, того включили в обменный список. «Отныне Артему ничего не угрожает. Черная полоса (...) теперь позади», — добавил Кадыров и выразил благодарность Саралиеву.

8 февраля в результате ранее достигнутой договоренности между Россией и Украиной состоялся второй менее чем за две недели обмен пленными. Домой вернулись 100 военнослужащих. До этого 31 января в Россию вернулись 195 человек.

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      Алан Босиков
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