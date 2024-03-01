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06:48, 1 марта 2024Бывший СССР

Москалькова заявила о готовности отдать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Киев отрицает убийство своих же бойцов

Москалькова заявила о наличии ДНК для идентификации погибших при крушении Ил-76

Фото: СК РФ / РИА Новости

У российских властей есть все ДНК, необходимые для установки личностей пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в крушении Ил-76 у села Яблоново в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

«У нас есть подтверждения, которые позволяют сделать идентификацию личности», — сказала омбудсмен.

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Также Москалькова рассказала, что Россия готова передать Украине тела погибших. По ее словам, она находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу. «Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», — сказала омбудсмен.

Украина заявила об отсутствии на борту своих граждан

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждал, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала было бы в таком количестве, что они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови. Такого там не было», — рассказал он.

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» оценил утверждение Данилова. «Он известен своими циничными заявлениями и разного рода не очень умными комментариями. Все, о чем мы доложили публично, документально подтверждено. То, о чем рассуждает Данилов, — трудно сказать, в каком состоянии он это делает», — поделился мнением сенатор.

Самолет был сбит американской ракетой с украинской территории

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

Президент России Владимир Путин указал, что Москва настаивает на международном расследовании катастрофы.

Желающих из международных организаций нет

Владимир Путинпрезидент России

Он также отметил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили самолет со своими же сослуживцами. «Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае», — резюмировал российский лидер.

Впоследствии американские чиновники на условиях анонимности признались газете The New York Times, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, упавший под Белгородом, был сбит с подконтрольной Украине территории зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США и переданным Киеву в рамках военной помощи. Они указали, что военные ВСУ, вероятно, не знали, что борт перевозил их пленных сослуживцев.

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      Марина Совина
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