Москалькова рассказала об идентификации погибших при крушении Ил-76

Москалькова: Россия имеет все ДНК для идентификации погибших при крушении Ил-76

Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации погибших в конце января при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — сказала она.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в настоящее время ведомство проводит расследование атаки на Ил-76, в ходе которого будут установлены украинские командиры, отдавшие приказ сбить воздушное судно.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.