СК установит отдавших приказ сбить российский Ил-76 украинских командиров

Бастрыкин: СК устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин рассказал, что в настоящее время ведомство проводит расследование атаки на российский самолет Ил-76 с военнопленными на борту, в ходе которого будут установлены украинские командиры, отдавшие приказ сбить воздушное судно, сообщает ТАСС.

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту», — заявил он.

По его словам, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, располагавшегося в селе Липцы Харьковской области. Бастрыкин уточнил, что на месте крушения были обнаружены несколько сотен фрагментов тел.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.