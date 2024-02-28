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03:41, 28 февраля 2024Силовые структуры

СК установит отдавших приказ сбить российский Ил-76 украинских командиров

Бастрыкин: СК устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76

Фото: СК РФ / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин рассказал, что в настоящее время ведомство проводит расследование атаки на российский самолет Ил-76 с военнопленными на борту, в ходе которого будут установлены украинские командиры, отдавшие приказ сбить воздушное судно, сообщает ТАСС.

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту», — заявил он.

По его словам, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, располагавшегося в селе Липцы Харьковской области. Бастрыкин уточнил, что на месте крушения были обнаружены несколько сотен фрагментов тел.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

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      Марина Совина
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