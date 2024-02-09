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17:30, 9 февраля 2024Бывший СССР

В России ответили на заявление Украины об отсутствии пленных на борту Ил-76

Сенатор Карасин: заявление Данилова об отсутствии пленных на борту Ил-76 цинично

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Заявление Украины об отсутствии пленных на борту разбившегося под Белгородом Ил-76 цинично, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексея Данилова.

«Данилов известен своими циничными заявлениями и разного рода не очень умными комментариями. Все, о чем мы доложили публично, документально подтверждено. То, о чем рассуждает Данилов, — трудно сказать, в каком состоянии он это делает. (...) Ответить должны те, кто направлял ракеты и давал команды из-за рубежа — это все остается в силе. На нашу позицию это никак не повлияет», — поделился мнением сенатор.

Ранее в беседе с изданием «Бабель» Алексей Данилов сказал, что в потерпевшем крушение самолете Ил-76 не было украинских пленных. К такому выводу он пришел на основе фото- и видеоматериалов с места трагедии. Украинский чиновник отметил, что на кадрах не видно большого количества крови и человеческих останков. Данилов также отметил, что Киев не знает, живы ли пленные, которые должны были быть на борту.

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До этого американские чиновники в беседе с журналистами издания The New York Times (NYT) на условиях анонимности признали, что воздушное судно сбили ракетой американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По информации российских властей, он перевозил пленных украинских бойцов для обмена с Киевом. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, никто из них не выжил.

Президент республики Владимир Зеленский призвал провести международное расследование случившегося.

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