На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

Глава СНБО Украины Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было пленных бойцов ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне издание The New York Times со ссылкой на официальные лица в США сообщило, что по самолету был нанесен удар ракетой Patriot. Кроме того, американская сторона допускает, что в Ил-76 действительно находились украинские пленные.

В СНБО заявили, что не знают о судьбе пленных с Ил-76

Данилов заявил, что если бы украинские пленные находились на борту Ил-76, то на месте крушения было бы найдено большое количество биологического материала. По его словам, украинская сторона отталкивается от опыта, «который был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше». Секретарь СНБО также предположил, что российская сторона воспользовалась бы ситуацией и подробно сняла последствия авиакатастрофы.

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Данилов также призвал не быть категоричными в утверждении, что именно ВСУ сбили самолет. По его словам, Киеву в настоящий момент неизвестно, живы ли пленные, которые должны были находиться на борту Ил-76.

В США анонимно признали, что самолет был сбит американской ракетой

The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, был сбит ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

В публикации говорится, что США официально не комментируют причину крушения самолета, однако политики на условиях анонимности подтверждают сообщения об использовании ракеты Patriot.

Авторы материала также обратили внимание на отсутствие критики Киева со стороны Вашингтона за использование системы Patriot для поражения российских самолетов. Вместо этого они заявили, что «именно такие инновации» Украине придется принять для победы в конфликте.