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18:27, 8 февраля 2024Мир

В США признались в атаке на Ил-76 ракетой Patriot

NYT: в США на условиях анонимности признали, что Ил-76 сбили ракетой Patriot

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Американские чиновники на условиях анонимности признали, что самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, был сбит ракетой американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Публично [США] не комментируют причину крушения самолета, хотя официальные лица на условиях анонимности, заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot являются правдой», — говорится в публикации.

Кроме того, Вашингтон не критиковал Киев за использование системы Patriot для поражения российских самолетов. Вместо этого они заявили, что именно такие инновации Украине придется принять для победы в конфликте.

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      Дарья Балацкая
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