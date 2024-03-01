Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:36, 1 марта 2024Россия

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Омбудсмен Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших в крушении Ил-76

Фото: Следственный комитет / Reuters

Россия готова передать Украине тела пленных бойцов, погибших в крушении Ил-76 у села Яблоново в Белгородской области. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, она находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу. «Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», — сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала, что у российских властей есть все ДНК, необходимые для идентификации погибших при крушении военного Ил-76.

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждал, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет», — заявил он.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

      Ракетную опасность в российском регионе отменили

      В Херсонской области заявили о неготовности наемников ВСУ противостоять России

      В парке Горького в центре Москвы произошел пожар

      Назван вызывающий страх у противников российский истребитель

      Российский тревел-блогер побывал в Швеции и пожаловался на «конские цены»

      США запретили импорт несортированных алмазов из России

      В Запорожье заявили о «накате» российских войск на ВСУ

      Женщина с аллергией на сперму рассказала о ее влиянии на личную жизнь

      Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше